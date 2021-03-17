Демі Ловато зробила шокуючу заяву.

Відома співачка Демі Ловато зняла автобіографічний фільм "Демі Ловато: Танці з дияволом", в якому розповіла про все, що їй довелося пережити.

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Про це повідомляє The Guardian.

Виявляється, ще в підлітковому віці вона стала жертвою зґвалтування. Вперше це сталося, коли їй було 15 років, і тоді вона ще була незайманою.

"Я втратила невинність через зґвалтування. Вперше у мене не було романтики", – розповіла Демі.

Зірка розповіла, що зробив з нею таке її хлопець, але без згоди. Вона розповідала про цю страшну подію дорослим, але успіхом це не увінчалося. Хлопець так і не поніс ніякого покарання. Тому вона вирішила самостійно пережити цю травму, але їй ставало тільки гірше.

Вдруге її зґвалтували у 18 років. Тоді дівчина захопилася наркотиками, і над нею поглумився постачальник заборонених речовин.

"У мене просто відбулося передозування. Моїм станом скористалися. Коли мене знайшли, я була голою. Мене залишили вмирати після того, як зґвалтували. Коли я прокинулася, вони запитали, чи був у нас секс за взаємною згодою. Перед очима був момент, коли цей чоловік сидів на мені, і я сказала "так". Тільки через місяць після передозування я зрозуміла, що була не в змозі приймати добровільне рішення", – згадала Ловато.

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Автор: Діана Могилєвич