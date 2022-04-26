Артист не зміг стримати емоцій, розповідаючи щемливу історію.

Український артист Святослав Вакарчук виступив у метро з благодійним концертом "І все буде добре". Перед виконанням пісні "Обійми", яка вже стала своєрідним гімном війни в Україні, він розповів одну щемливу історію, що сталася з ним на одному з концертів на Сході нашої країни.

"До мене підійшла одна жінка, подякувала, що я приїхав, обняла мене сильно і попросила, чи можу я заспівати пісню "Обійми". Це була улюблена пісня її чоловіка, який загинув. Я хочу цю улюблену пісню мільйонів українців присвятити всім тим, хто вже в тому світі бажає нашої спільної перемоги", - розповів артист.

Розповідаючи про прохання жінки, Вакарчук ледь стримував сльози. Він згадував про це з грудкою в горлі. Також він заявив, що в українців зараз одна мета - перемогти в розв'язаній РФ війні.

"Єдине, що ми можемо зробити, і ми повинні це зробити, досягти перемоги і відбудувати нашу країну заради тих, хто не дочекався наших обіймів сьогодні. У нас немає іншого вибору", – додав артист.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук показав розбитий окупантами Харків.

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