Музикант стверджує, що тут вже "ніхто не може жити".

Український артист Святослав Вакарчук, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну приєднався до територіальної оборони і пішов захищати свою країну, побував на Салтівці - найбільш заселеному районі Харкова.

Відео звідти він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Відео знято 24.04 на Салтівці, звичайному житловому районі Харкова (опубліковано після перегляду і дозволу військових)", - підписав Святослав.

Знаменитий український музикант сказав, що в цьому районі вже неможливо жити.

Зазначимо, до вторгнення РФ в Україну в цьому районі Харкова проживало близько 400 тисяч осіб.

"Це місто Харків, і ми зараз фактично на передній лінії оборони. Тут ніхто не живе. Тут не може ніхто жити. Поруч зі мною бійці, які на передовій захищають нашу країну. Ось як виглядає Харків зараз", - показав Вакарчук.

На кадрах видно напівзруйновані багатоповерхові будинки, в яких не залишилося вцілілих вікон. Більшість будівель покриті чорною кіптявою, а на вулицях воронки від прилетілих снарядів, всюди валяються осколки.

Нагадаємо, на Великдень Дмитро Комаров поїхав у обстрілюваний окупантами Харків.

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