Дмитро Шевченко спілкується зі Златою Огнєвіч.

Фіналіст другого сезону шоу "Холостячка" Дмитро Шевченко в програмі "Неймовірна правда про зірок" розповів, що спілкується зі Златою Огнєвіч всупереч тому, що вона відмовила йому у фіналі.

За його словами, Злата займає важливе місце у його житті, тому вони можуть поговорити телефоном чи зустрітися.

"Вона вміє дружити. Я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою", - сказав Шевченко.

При цьому Дмитро ще на пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" зазначив, що у нього є дівчина, яка живе зі Златою в одному парадному. І навіть якщо він не розсекретив її ім'я, то уважні шанувальники впевнені, що нею стала екс-учасниця першого сезону "Холостяка" та екс-солістка гурту "Голлівуд" Катерина Шеффер.

Читайте також"Нерви не залізні": українська співачка зізналася, що використовує ремінь у вихованні синівКрім того, зараз Злата більш тісно спілкується з Максом Тарапатою, який покинув проект за крок до фіналу. Попри образу, у чоловіка ще залишилися почуття до співачки і він підтримав її після розриву з переможцем Андрієм Задворним.

Нагадаємо, раніше учасники "Холостячки" влаштували бійцівський клуб і розповіли про боротьбу за Огнєвіч.

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Автор: Діана Могилєвич