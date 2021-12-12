Глядачі запідозрили, що новою обраницею Діми могла стати Катерина Шеффер.

На пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" Дмитро Шевченко заявив, що після проекту у нього з'явилася дівчина, яка живе в одному парадному з головною героїнею другого сезону реаліті Златою Огнєвіч.

Глядачі думали-гадали, хто ж могла стати його обраницею. У підсумку уважні шанувальники прийшли до висновку, що нею може бути екс-учасниця першого сезону шоу "Холостяк" і екс-солістка групи "Голлівуд" Катерина Шеффер.

Читайте такожНазвано 5 зірок, які жорстко зганьбилися на всю країну (відео)Відомо, що дівчина все своє життя присвятила вокалу. Також вона веде активний спосіб життя, займається спортом і дотримується правильного харчування. У своєму Instagram Катерина показала відео, на якому боксує разом з Шевченком.

"Міцне здоров'я, підтягнуте тіло і відмінний настрій - найкраща мотивація для кожного з нас! Займайтеся спортом в задоволення і не шукайте для себе відмовок. Спасибі, Дімо, за терпіння і професійний підхід", - підписала ролик Шеффер.

У коментарях під відео одразу розгорілися палкі суперечки, разом вони чи ні. Один з користувачів соцмережі зазначив одну потішну штуку: "Sheffer & sheff. Збіг? Не думаю". Відзначимо, що Дмитро підписаний в Instagram як dmitrij_sheff.

Нагадаємо, раніше учасники "Холостячки" влаштували бійцівський клуб і розповіли про боротьбу за Огнєвіч.

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Автор: Діана Могилєвич