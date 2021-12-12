Чоловіки знялися у відвертій фотосесії і поміркували на тему кохання.

Учасники другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" влаштували справжній бійцівський клуб у фотосесії для видання JetSetter.

Героями фотосесії стали Дмитро Шевченко, якому Злата Огнєвіч відмовила у фіналі шоу, Макс Єжов, якого героїня вигнала ще в першому випуску "Холостячки", Андрій Хветкевич, з яким Злата святкувала влітку Новий Рік, Макс Тарапата, який завжди щиро зізнавався у своїх почуттях, Роман Васильєв, який влаштував після проекту любовний трикутник з учасницями "Холостяка" і Васко Младенов, з яким, на думку глядачів, у Злати було найромантичніше побачення на проекті.

Чоловіки позували на рингу з голим торсом, ланцюгами і навіть зі саднами і кров'ю на обличчі. Дмитру Шевченку, ймовірно, ця фотосесія далася легше, ніж іншим, бо він давно займається боксом і для нього це рідна стихія.

Крім того, в коментарі виданню Дмитро сказав, що боротьба за любов для нього означає завжди залишатися самим собою і знаходитися в гармонії. А ось Андрій Хветкевич вважає, що в цій справі потрібно з кожним днем бути краще самого себе.

Фаворит глядачів "Холостячки" Макс Тарапата каже, що кохання відкриває нові грані, а боротьба за нього робить тебе непереможним.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч викотила відвертий пост про свій вибір у фіналі шоу.

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Автор: Діана Могилєвич