Перша леді зазначила, що не дає йому ніяких порад щодо політики.

Дружина президента України Володимира Зеленського чесно прокоментувала чутки про те, що вона нібито дає поради чоловіку та має вплив на політичну ситуацію. За словами Олени Зеленської, вона цим не займається.

"Це перебільшення, хтось дуже хотів зробити мені, мабуть, комплімент. Але я точно не впливаю на державні процеси, 100%. Я можу ініціювати якісь речі, можу їх підтримувати. Але це тільки стосується гуманітарних та соціальних сфер", - пояснила перша леді в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Зеленська зазначила, що не може давати президенту поради, адже між ними велика "прірва" у знаннях. Окрім цього, перша леді вважає, що не може втручатися у політичні процеси, адже це неетично.

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"Володимир Зеленський як президент зі мною не радиться. І я думаю, що це правильно. По-перше, я не могла б дати йому експертну пораду, між нами величезна прірва в знаннях, які він нині має, і які б я могла йому додати. І це неетично, я вважаю. У нього настільки велика відповідальність, не може дружина радити чоловікові в питаннях державного управління, це неправильно. Ми навіть не говоримо з ним на такі теми, ми щось обговорюємо в рамках дискусії, ми можемо обговорювати питання, які хвилюють всіх українців", - додала дружина Зеленського.

Окрім цього, перша леді розповіла, чи планує вона піти у політику. За словами Зеленської, це "не її сфера".

Нагадаємо, раніше перша леді розповіла, на кого вчиться її донька. Як виявилося, 18-річна Олександра зробила вибір самостійно, проте усе ж прислухалася до батьків.

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