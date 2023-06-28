Дружина президента розповіла, як їхня донька обирала свою спеціальність.

Дружина президента України Володимира Зеленського розповіла, на кого навчається їхня донька.18-річна Олександра довго обирала спеціальність, батьки їй допомагали.

"Вона обрала юридичну спеціальність. Скажу чесно, ми проводили розмови про вибір майбутньої спеціальності вже, можливо, протягом п'яти років. Були різні варіанти, від неї якісь пропозиції, від нас. Ми все це обговорювали, такі довгі в нас були дискусії", - розповіла Олена Зеленська в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Перша леді не приховує, що їй подобається рішення доньки. На її думку, дівчині вдалося зробити вдалий вибір. Зеленська зазначила, що у неї було мало можливостей самостійно вирішувати своє майбутнє під час вступу, тому вона вирішила не тиснути на доньку.

Відео дня

"Це був один з наших варіантів, які ми пропонували. Але вона подавала документи на декілька спеціальностей, мала потім обрати одну з них. І обрала юридичний (факультет - УНІАН). Мені здається, що обрала вдало, тому що я дивлюся на неї - їй подобається і це їй заходить... Сподіваюся, що вона продовжить цей свій шлях. Але ми не тиснули, тому що я пам'ятаю, як у мене в принципі не було майже вибору під час вступу. І нам хотілося, щоб вона мала можливість розправити крила і обрати самостійно", - додала Зеленська.

Що відомо про родину Зеленського

У президента України та її дружини двоє дітей. У 2004 році Зеленська народила дочку, яку назвали Олександрою. У 2013 році вона подарувала чоловіку сина, його назвали Кирилом.

Президент розповідав, що його діти залишаються в Україні. Вони не виїхали за кордон через повномасштабну війну, яку у 2022 році розв'язала Росія. Перша леді зізналася, що нині вона живе окремо від чоловіка. Вони не можуть ночувати разом, адже Зеленський живе у своєму кабінеті, а вона піклується про дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: