Через війну в Україні їхня сім'я не може бути разом.

З першого дня повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський став на захист своєї країни і щодня разом з ЗСУ наближає нас до перемоги, а його дружина Олена Зеленська займається волонтерством, веде інформаційну війну і вберігає своїх дітей від жахів війни.

До повномасштабного вторгнення вони були щасливою сім'єю, Зеленський часто грав з сином, а дочка могла порадитися з татом з будь-якого питання. Вони звикли завжди бути разом. Але вбивча війна внесла свої корективи.

Олена Зеленська в інтерв'ю ТСН розповіла, що з 24 лютого всього кілька разів бачилася зі своїм чоловіком. Вони влаштовують "вечерю телефоном", але цього недостатньо. Бачитися вони не можуть в цілях безпеки.

"Я, як ніхто розумію, жінок і чоловіків, які зараз в розлуці. Всі переживають: і він, і діти. Не вистачає спілкування. Звичайно, можна поговорити телефоном і ми це робимо кожен день", - сказала Зеленська.

Вона додала, що дітям не вистачає батька. При цьому вона сподівається, що їх психіка зможе витримати все, що відбувається і ніяких серйозних наслідків через війну не буде.

"Синові потрібен тато, щоб пограти, посидіти на колінах. Доньці потрібно поговорити про свої справи і плани на майбутнє. Цього, на жаль, немає. Ми сподіваємося, що вони витримають цей період без змін для своєї психіки", - додала перша леді.

Нагадаємо, раніше новий образ Зеленської для обкладинки глянцю викликав бурю емоцій в мережі.

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