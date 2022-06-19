Користувачі мережі засипали Зеленську компліментами.

Перша леді України Олена Зеленська з початку війни в нашій країні працює в тилу свого чоловіка, президента Володимира Зеленського. Вона веде інформаційну війну, дає інтерв'ю світовим ЗМІ про жахи війни в Україні, допомагає мирним жителям.

Цього разу вона з'явилася на обкладинці глянцевої газети Saturday, яка виходить у Великій Британії вже понад 200 років. У новому інтерв'ю перша леді розповіла, як війна розділила її з чоловіком і багато інших українських сімей.

На обкладинці глянцю перша леді з'явилася в коричневій строгій сукні довжини міді. Доповнила вона образ човниками на високих підборах. На обличчя Зеленська нанесла легкий макіяж і розпустила свої хвилясті локони.

"Дуже красива жінка", "Дуже гарний кадр. Спасибі вам велике за вашу роботу", "Найкраща", "Прекрасна перша леді", "Олено, ви дуже красива жінка, зразок української жіночої краси, дуже стильна і одночасно проста і доступна", "Яка ви, очей не відвести. Все буде Україна", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, раніше стильний образ Олени Зеленської спровокував шквал емоцій в мережі.

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