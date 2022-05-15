Президент відреагував на перемогу України.

Президент України Володимир Зеленський привітав групу Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні.

Про це він писав у Telegram після офіційного оголошення українського гурту Kalush Orchestra переможцем пісенного конкурсу Євробачення.

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Третій раз у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного разу учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований", - підкреслив Зеленський.

Він висловив подяку також усім, хто віддав за Україну свої голоси.

"Упевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Kalush Orchestra здобув грандіозну перемогу на Євробаченні 2022.

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