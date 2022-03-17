Співачка відповіла на звинувачення в тому, що вона нібито вже давно змінила громадянство.

Співачка Світлана Лобода відреагувала на слова російського продюсера про те, що вона нібито вивозила з Росії гроші у валізах і не платила податки в Україну. Артистка спробувала сростувати чутки про те, що вона змінила громадянство і показала пошарпаний український паспорт.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео з паспортом і закликала людей допомагати українським біженцям.

"Кожен вибирає свій шлях - одні сіють цькування і агресію, інші прагнуть бути корисними і потрібними. Я вибираю другий. За 21 день ми зуміли вивезти понад 90 сімей, серед них діти, бабусі, мами. Розселили і допомогли з продовольством на найближчі тижні. Цілодобово вирішуємо проблеми з документами. Доставляємо гуманітарну допомогу скрізь, де є доступ", - написала співачка.

За словами Лободи, вона робить все, що в її силах. Співачка обіцяє і далі допомагати біженцям.

На відео показані заголовки зі ЗМІ, в яких зазначено, що Лобода нібито змінила громадянство. В якості спростування таких чуток вона показала свій паспорт громадянки України.

"У мене одне громадянство. Було, є і буде. І воно українське!",- заявила Лобода.

Таким чином вона відповіла на слова російського музичного продюсера Кирила Чибісова, який заявив російським ЗМІ, що Лобода "мішками" вивозила гроші в Європу і "ухилялася" від сплати податків в Україну.

Нагадаємо, раніше Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні. Однак протягом усього звернення співачка жодного разу не наважилася вимовити "Путін" і те, чиї ж ракети вбивають українців – теж вголос не сказала.

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