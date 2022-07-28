Зеленський вибачився за те, що довго приховував від дружини своє рішення балотуватися в президенти.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що дізналася про те, що її чоловік Володимир Зеленський балотується в президенти тільки з його новорічного звернення, 31 грудня 2018 року.

Виявляється, Володимир Зеленський довго не міг зважитися розповісти про це дружині, бо заздалегідь знав, що сім'ї буде складно його відпустити.

"Я знав, що воно (рішення балотуватися в президенти, - УНІАН) вдарить по них, що це буде важкий вибір. Це не жарт. Це серйозні питання. Моя сім'я не була готова відпустити мене", - сказав президент в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Зеленська додала, що її чоловік розумів, що йому доведеться вести серйозні переговори з нею. Напевно, тому так довго не міг зважитися розповісти про своє рішення.

"Тому, напевно, кожен день він думав про те, що ось зараз, ось зараз я повинен їй сказати. Але він весь час відкладав це. А потім це було по телевізору. Я побачила його новорічне звернення і дізналася, що він дійсно балотується!" - додала перша леді.

Після цієї розповіді Пірс Морган запропонував Володимиру Зеленському вибачитися перед дружиною.

"Добре. Мені дуже шкода", - сказав президент.

Після цієї фрази всі розсміялися. Зеленський додав, що вперше так щиро сміявся з початку війни в Україні.

Нагадаємо, раніше фотосесія подружжя Зеленських для Vogue підкорила мережу.

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