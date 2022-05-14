За годину до початку конкурсу президент звернувся до українців і світу.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців і світ підтримати групу Kalush Orchestra, яка сьогодні в Турині представляє нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі. Коротке відеозвернення глава держави опублікував у себе в Telegram.

"Зовсім скоро у фіналі "Євробачення" континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде перемога! Європа, голосуй за Kalush Orchestra - №12! Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну!",- написав президент.

Зазначимо, директор Kalush Orchestra розповів, що групі заборонили на Євробаченні 2022.

Також УНІАН веде онлайн-трансляцію конкурсу.

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