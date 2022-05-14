На Євробаченні є досить багато заборон, зазначив директор українського гурту.

На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 представникові України - гурту Kalush Orchestra, заборонили показувати номер, який мав чіткий меседж про війну в нашій країні.

Номер українського гурту назвали політизованим, розповів його директор Микола Кучерявий в ефірі національного телемарафону, пише ТСН.ua.

За його словами, на європейському конкурсі є досить багато заборон.

"…Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вираз про війну в Україні і чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номеру…", - зазначив директор гурту.

Кучерявий також пояснив, що на Євробаченні аргументували заборону тим, що це, в першу чергу, пісенний конкурс, а не, зокрема, "Велика сімка" (міжнародний клуб урядів семи високорозвинених держав світу - Великобританія, США, Німеччина, Канада, Японія, Франція та Італія).

"…Але ми розуміємо свою місію і на кожному інтерв’ю, кожній людині ми говоримо про те, що в Україні війна…", - сказав він.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra потрапив у великий фінал Євробачення 2022 з піснею Stefania. Захід відбудеться в італійському місті Турин 14 травня. Український гурт виступить на Євробаченні 2022 під номером 12.

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