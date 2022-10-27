Це вже не перший раз, коли на своєму заході зірка говорить про те, що РФ розв'язала війну в Україні.

Відома російська співачка Земфіра, яка неодноразово висловлювалася проти війни в Україні і засудила свою країну на звірства в Україні, на своєму концерті в Берліні знову заговорила про кровожерливі злочини. Зі сцени вона закликала Росію припинити вбивчу війну. Фрагмент потрапив на відео і був опублікований в Telegram-каналі "DW".

"Сьогодні 245-й день війни, яку розв'язала моя країна. Більше двох тижнів відбуваються перманентні обстріли України. Я вважаю, моя країна повинна припинити цю війну. Ні війні!" - сказала виконавиця зі сцени.

Відео дня

Після цієї промови вона виконала пісню "Не стреляйте", випущену відносно недавно. У композиції співається: "Не молчите. В этой рыхлой тишине я погибну. Не молчите. Не стреляйте".

Нагадаємо, на 228-й день повномасштабної війни в Україні Земфіра також на концерті в Лімассолі (Кіпр) висловилася проти кровожерної поведінки рідної країни.

Однак були в її біографії і не дуже приємні випадки, за які вона отримала порцію засудження. Наприклад, у жовтні з'явилося відео, як вона на концерті цинічно віднесла прапор України за лаштунки.

Також УНІАН писав, що Земфіра підтримала Україну новим кліпом "Не стреляйте", де показала бомбардування українських міст.

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