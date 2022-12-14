Актор вже не вперше відвідує Україну.

Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм зустрівся з українськими військовими в Закарпатській області. Він в оточенні захисників прокричав "Слава Україні", на що у відповідь почув "Героям слава!"

Даним відео поділився активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. Варто відзначити, що Ван Дамм вже не вперше приїжджає в Україну.

Вперше нашу країну він відвідав в 2020 році, коли знімався в комедійному бойовику "Останній найманець".

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А зовсім недавно його помітили у приватній клініці в Запоріжжі. Що привело туди актора - невідомо. Він ніяк не прокоментував це, та й заборонив лікарям поширювати причину свого візиту.

Що Ван Дамм говорить про війну в Україні

Актор мовчить про війну в Україні і не афішує свій приїзд. Ймовірно, це пов'язано з тим, що він дружить з диктатором Володимиром Путіним і Рамзаном Кадировим.

Єдине, що зробив актор, так це написав пост в соціальній мережі Instagram ще на початку повномасштабного російського вторгнення зі словами: "Бажаю миру всьому світу".

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