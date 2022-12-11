Актор відвідав приватну клініку в Ужгороді.

Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм приїхав в Україну. Його помітили в одній з лікарень на Закарпатті.

Як повідомляє ТСН, актор побував в Ужгородській приватній клініці. Ймовірно, у нього проблеми зі здоров'ям. Однак ніяких подробиць його візиту - немає.

Медики також відмовилися коментувати причину візиту Ван Дамма в лікарню, аргументуючи це тим, що він заборонив їм розголошувати будь-яку інформацію.

Варто відзначити, що останній раз голлівудський актор відвідував Україну в 2020 році, коли знімався у фільмі Netflix. Це був комедійний бойовик "Останній найманець".

Дружба Ван Дамма з Путіним

Актор мовчить про війну в Україні і не афішує свій приїзд. Ймовірно, це пов'язано з тим, що він дружить з диктатором Володимиром Путіним і Рамзаном Кадировим.

Єдине, що зробив актор, так це написав пост в соціальній мережі Instagram ще на початку повномасштабного російського вторгнення зі словами: "<ажаю миру всьому світу".

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