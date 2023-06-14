Вона не змогла стримати емоцій, поспілкувавшись з дітками з його групи.

Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченко розповіла, що вони чи не кожен день їздять в Житомир, де знаходиться дитбудинок, в якому живе їхній майбутній син.

Остання їхня поїздка стала дуже болісною для Інни. В інста-сторіз дівчина зізналася, що намагалася подарувати свою любов абсолютно всім діткам, а після того, як вони поїхали, вона не змогла стримати емоцій.

"Провели весь день в дитбудинку з сином. В кінці я не витримала і почала обіймати всіх дітей з його групи. З усіма розмовляла, говорила, які вони красені і красуні. А потім сіла в машину і розридалася", - сказала Мірошниченко.

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Вона додала, що дітям, які залишилися без батьків, не потрібні матеріальні блага. Вони жадають любові, уваги і тепла.

"Їм не потрібні одяг і солодощі. Все це і так є. Їм потрібні любов, увага, обійми. Потрібне людське тепло. Я знаю, що так робити не можна, але в той момент я всім дарувала абсолютно щиру любов", - підсумувала Інна.

Нагадаємо, Тимур та Інна Мірошниченко збирають документи до суду, щоб усиновити дитину. Їм дозволили взяти одного малюка до чотирьох років, хоча вони планували подарувати любов і турботу двом діткам.

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