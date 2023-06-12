Його дружина розкрила стать дитини.

Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченка - Інна - розповіла, що вони вже написали заяву на усиновлення дитини, яка під час повномасштабного російського вторгнення втратила батьків.

За її словами, зараз їм потрібно зібрати всі документи для суду, після чого відбудеться сам суд.

"Ще зовсім трохи, і наш синочок буде з нами", - написала Мірошниченко в Instagram.

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Таку радісну новину вона супроводила знімком зі своєю сім'єю - чоловіком і двома дітьми.

У кадрі вони позують, обнімаючись, на траві. 5-річна Мія лежить на колінах у мами, а 3-річний Марко їсть морозиво. Тимур ніжно обіймає дружину. Помітно, що вони щасливі.

Сім'я Мірошниченко зіткнулася з проблемами усиновлення

Раніше Інна розповідала, що вони з чоловіком пройшли курси для усиновителів. Потім звернулися до відповідних служб, щоб забрати дитину до себе додому. Однак їм сказали, що дітей немає.

Варто відзначити, що парі дозволили взяти тільки одну дитину до чотирьох років, хоча вони планували взяти двох діток.

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