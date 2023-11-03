Вона вірить, що Сивохо пам'ятатимуть благодійником і людиною, яка любила Україну.

Сьогодні, 3 листопада, проходить прощання з українським шоуменом Сергієм Сивохо, який помер у віці 54 років від важкої хвороби.

Провести його в останню дорогу прийшли родичі, друзі, відомі люди. Також на церемонії прощання виступила його дружина Тетяна. Вона виголосила потужну промову, під час якої кілька разів зупинялася, щоб перестати плакати.

"Сергій був веселою людиною, дуже любив життя, свою країну. Скільки він зробив під час війни, як допомагав госпіталям, військовим лікарям, біженцям. Навіть не маючи сил, будучи хронічно хворим, він все робив для України і людей. Він дуже любив Україну, вільно розмовляв трьома мовами", - сказала Тетяна.

Вона додала, що її покійний чоловік родом з Донбасу. Він мріяв, що незабаром Донбас повернеться під контроль України, жителі країни возз'єднаються і будуть разом.

"Він любив Донбас, свою батьківщину, і Україну, теж свою батьківщину. До останнього він сподівався, що Донбас повернеться до нас, ми возз'єднаємося і будемо всі разом. Я сподіваюся, що всі, кому він допоміг у цьому житті, пам'ятатимуть його як благодійника, захисника батьківщини і людину, яка зробила все до того часу, поки його серце ще билося", - додала Тетяна.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші фотографії з церемонії прощання з Сергієм Сивохо.

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