Сьогодні, 3 листопада, проходить прощання з українським шоуменом Сергієм Сивохо. Близькі і знайомі зібралися в Жовтневому палаці в Києві, щоб провести його в останню дорогу.
Одним з перших попрощатися з шоуменом прийшов український актор театру і кіно Станіслав Боклан, з яким вони разом були тренерами в шоу "Ліга сміху".
Також на церемонії прощання з'явився комік Руслан Ханумак, який також був учасником гумористичної програми.
Відзначимо, після того як в Жовтневий палац привезли урну з прахом Сивохо, на її тлі почали демонструвати слайд-шоу його фотографій з відомими людьми і друзями.
Смерть Сергія Сивохо
Шоумен Сергій Сивохо помер 17 жовтня у віці 54 років. Його життя обірвалося в Німеччині, де він перебував на лікуванні. В останні дні життя Сивохо дуже зле почувався, він був у важкому стані.
Крім того, друг Сивохо - хореограф Андріс Капіньш - розповів, що шоумен останнім часом і зовсім пересувався на милицях.