Попрощатися з ним прийшли багато зірок.

Сьогодні, 3 листопада, проходить прощання з українським шоуменом Сергієм Сивохо. Близькі і знайомі зібралися в Жовтневому палаці в Києві, щоб провести його в останню дорогу.

Одним з перших попрощатися з шоуменом прийшов український актор театру і кіно Станіслав Боклан, з яким вони разом були тренерами в шоу "Ліга сміху".

Також на церемонії прощання з'явився комік Руслан Ханумак, який також був учасником гумористичної програми.

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Відзначимо, після того як в Жовтневий палац привезли урну з прахом Сивохо, на її тлі почали демонструвати слайд-шоу його фотографій з відомими людьми і друзями.

Смерть Сергія Сивохо

Шоумен Сергій Сивохо помер 17 жовтня у віці 54 років. Його життя обірвалося в Німеччині, де він перебував на лікуванні. В останні дні життя Сивохо дуже зле почувався, він був у важкому стані.

Крім того, друг Сивохо - хореограф Андріс Капіньш - розповів, що шоумен останнім часом і зовсім пересувався на милицях.

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