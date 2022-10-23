Дівчина чітко не відповіла, чи розлучилася вона з Остапчуком.

Навколо зіркової пари Володимира Остапчука та Христини Горняк вже не перший місяць ходять чутки. Шанувальники впевнені, що між подружжям пробігла чорна кішка, адже вони перестали "з'являтися" в соцмережах один одного. А нещодавно Христина і зовсім поїхала на відпочинок без коханого. Масла у вогонь підливають і екстрасенси, які раз у раз сурмлять, що пара розлучилася і живе окремо.

Звичайно, вірних шанувальників дуже цікавить, що ж насправді сталося у пари, але вони наполегливо про це мовчать.

Мабуть, Горняк настільки набридли постійні питання про чоловіка, що вона вирішила досить різко відповісти на чергове таке питання.

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"Відповідь вас здивує: не висвітлюю (стосунки з чоловіком, -УНІАН), тому що маю на це право. Якщо не подобається, тоді пропоную не переглядати мою сторінку, щоб не нервувати", - написала Горняк на своїй сторінці в Instagram.

Христина Горняк та Володимир Остапчук: історія стосунків

Пара познайомилася задовго до початку стосунків на весіллі, де Остапчук був ведучим, а Христина - гостем. У цей час шоумен був одружений на Олені Войченко, у шлюбі з якою у нього народилося двоє дітей.

Пізніше стало відомо, що Остапчук розлучився з дружиною і освідчився нотаріусу Христині Горняк. 15 жовтня 2020 року закохані одружилися. Але останні пару місяців ходять чутки про їхнє розлучення.

До того ж їхній друг Слава Дьомін підтвердив, що пара не живе разом.

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