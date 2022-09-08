Причиною сварки між подружжям могла стати поїздка шоумена в Канаду до дітей.

Останнім часом український шоумен Володимир Остапчук мало говорить про свою дружину Христину Горняк. Шанувальники запідозрили, що закохані розлучилися. Але чи так це насправді?

На це питання відповіла екстрасенс Людмила Хомутовська в програмі "Таня+".

Віддані шанувальники помітили, що закохані перестали носити обручки і "світитися" в соцмережах один одного. При цьому Хомутовська зазначає, що, судячи з карт Таро, подружжя поки остаточно не розлучилося, але, швидше за все, у них виникла серйозна сварка.

"Я так розумію, вони дійсно в сварці. Не бачу, щоб зовсім розірвали стосунки, але дійсно поки живуть окремо", - сказала екстрасенс.

Вона додала, що причиною такого їхнього рішення могла стати поїздка Остапчука в Канаду, де він вперше за останній час побачився зі своїми дітьми від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук заявив, що йому погрожує його колишній родич.

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