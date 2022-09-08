Останнім часом український шоумен Володимир Остапчук мало говорить про свою дружину Христину Горняк. Шанувальники запідозрили, що закохані розлучилися. Але чи так це насправді?
На це питання відповіла екстрасенс Людмила Хомутовська в програмі "Таня+".
Віддані шанувальники помітили, що закохані перестали носити обручки і "світитися" в соцмережах один одного. При цьому Хомутовська зазначає, що, судячи з карт Таро, подружжя поки остаточно не розлучилося, але, швидше за все, у них виникла серйозна сварка.
"Я так розумію, вони дійсно в сварці. Не бачу, щоб зовсім розірвали стосунки, але дійсно поки живуть окремо", - сказала екстрасенс.
Вона додала, що причиною такого їхнього рішення могла стати поїздка Остапчука в Канаду, де він вперше за останній час побачився зі своїми дітьми від першого шлюбу.
Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук заявив, що йому погрожує його колишній родич.