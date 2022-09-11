Деякі зіркові чоловіки пішли з сімей заради коханок.

Не дарма кажуть, що рішення про розлучення найчастіше приймається втрьох. Так і сталося в деяких відомих сім'ях, коли чоловік розлучився з дружиною заради коханки.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва

Хоч подружжя і мовчать про початок своїх стосунків, але подейкують, що продюсер покинув свою дружину Яну Сум заради Віри Брежнєвої. Більше того, чоловік написав пісню, яку багато років виконує його брат Валерій Меладзе, "Салют Віра!" Саме ця пісня присвячена Брежнєвій. У ній співається про його переживання її втратити і про велике кохання.

Михайло Кацурін і Надя Дорофєєва

Новина про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса приголомшила всіх шанувальників. Вони були впевнені, що це найміцніша пара українського шоу-бізнесу, але, як виявилося, ні. Відомо, що Дорофєєва і Кацурін закохалися в один одного, тому вирішили розлучитися зі своїми подружжями. Тепер екс-дружина Михайла - Даша - зустрічається з Володимиром Дантесом, екс-чоловіком Наді Дорофєєвої, а сама Надя і Міша будують щасливі стосунки.

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Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Відомо, що до стосунків з Анджеліною Джолі Бред Пітт був одружений з Дженніфер Еністон. Ймовірно, красуня Джолі втратила голову від секс-символу Пітта і вирішила розлучити його з коханою. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що Анджеліна "зливала" папараці інформацію про їхнє місцезнаходження з Піттом, щоб потім все це просочилося в ЗМІ і про це дізналася Еністон. До слова, Джолі домоглася свого і таки вийшла заміж за актора, але їхній шлюб виявився не настільки міцним, і вони розлучилися.

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Телеведучий Володимир Остапчук був одружений на Олені Войченко, з якою у нього народилося двоє дітей. Але, ймовірно, між подружжям пробігла чорна кішка. У 2020 році вони розлучилися, і вже в цьому ж році Остапчук зробив пропозицію Христині. Шанувальники були впевнені, що саме Горняк стала причиною розлучення зіркової пари, і неодноразово дорікали їй в цьому в соціальних мережах. А днями і зовсім екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що пара перебуває у сварці і поки разом не живе. А причиною тому могла стати поїздка Остапчука до Канади, де він бачився з дітьми від першого шлюбу.

Джонні Депп і Ембер Херд

Актриса Ванесса Параді мріяла вийти заміж за Джонні Деппа, з яким зустрічалася 16 років. Але, мабуть, їм не судилося бути разом. На зйомках одного з фільмів він познайомився з Ембер Херд і кинувся у вир з головою. Депп розлучився з Параді і одружився на молоденькій актрисі. Але їхній шлюб проіснував не так довго. Вони зі скандалом розлучилися, а про їхні скелети в шафі дізнався весь світ.

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