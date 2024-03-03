Нещодавно він разом з коханою влаштував гендер-паті.

Хореограф Женя Кот разом з дружиною Наталею Татарінцевою нарешті розсекретили стать майбутнього первістка.

Пара влаштувала гендер-паті, на яке запросила багато зіркових друзів та своїх батьків. Найзворушливіший момент для Котів стався на терасі ресторану з видом на Дніпро. Вони стояли, тримаючись за руки, в той момент, коли завдяки кольоровому диму мали дізналися стать дитини.

Після того, як у повітрі з'явився рожевий дим, стало зрозумілим, що у подружжя буде дівчинка. Емоційне відео цього моменту подружжя опублікувало у себе в Instagram.

Женя підписав це відео так:

"Привіт, наша дівчинко.Тепер я тато, а я мама найчарівнішої квіточки. Ми вже не можемо дочекатись коли побачимо тебе, наше котенятко".

Цікаво, що подружжя вірили, що побачать блакитний дим.

"Ми не знали до останнього моменту. Не зважаючи на те, що відбувається в країні, ми продовжуємо жити. Більшість аудиторії голосувало, що буде дівчинка. А ми вдвох вірили, що буде хлопчик. За тиждень до гендер-паті я всюди почав звертати увагу на рожевий колір", - розповів Кот.

Наталя ж поділилася теж своїми передчуттями.

"А у мене було відчуття, що буде дівчинка. А потім, ми постійно говорили, що буде хлопчик. І я повірила в це", - додала майбутня матуся.

Реакція підписників

Підписники почали активно вітати пару та бажати здоров'я та щастя донечці.

"Яке безмежне щастя. Вітаю!"

"Найщиріші вітання"

"Боже, яке щастя"

"Мені здається, що дівчинка вам в родину підходить"

Уявляю, якою красунею буде ця дівчинка у таких батьків".

Нагадаємо, нещодавно дружина Жені Кота розповіла про майбутні пологи та зазначила, в якій країні буде народжувати.

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