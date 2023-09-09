Актор Григорій Бакланов та його дружина Анастасія Цимбалару вирішили не орендувати квартиру, аби економити.

Відомий актор Григорій Бакланов та його дружина Анастасія Цимбалару розповіли, як змінилися доходи артистів в умовах повномасштабної війни проти України. Як виявилося, нині зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" живе разом з обраницею на кошти, які вони мали б витратити на придбання квартири.

Напередодні 24 лютого 2022 року Бакланов та Цимбалару хотіли купувати власне житло. Нині ж вони радіють, що не встигли це зробити. Адже гроші на квартиру зараз допомагають їм "триматися на плаву".

"Досі живемо на ці збереження. Плюс, слава Богу, з'являється потрошку якась робота, з'являються зйомки. У Гріші зараз дуже активний йде дубляж, маємо змогу щось заробляти", - пояснила Цимбалару в інтерв'ю на шоу "Неймовірна правда про зірок".

Раніше актор та його дружина орендували квартиру у Києві. Кожного місяця вони платили за неї 15 тисяч гривень. Проте на тлі війни, коли грошей стало менше, а власник не поспішав знижати вартість оренди, Бакланов та Цимбалару вирішили з'їхати. Нині вони живуть разом з батьками актриси.

"Ми дуже любимо одне одного, але все одно ми з батьками живемо. Звичайно, що хочеться мати свій кут", - визнав Бакланов.

За словами акторів, зарплати сильно впали. Нині вони отримують приблизно 20% від того, що могли заробити раніше. Цимбалару пояснила, що якщо раніше актору могли платити 20 тисяч гривень за один знімальний день, то на початку повномасштабної війни йому пропонували тільки 3 тисячі.

Що відомо про стосунки Бакланова та Цимбалару

Нагадаємо, актори познайомилися на знімальному майданчику. Вони одружилися у 2021 році. Бакланов та Цимбалару розповідали, що організували весілля усього за два дні. Через щільний графік їм було важко знайти дату, коли б у них обох був вихідний.

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