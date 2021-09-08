Одруження молодих відбулося в одному з київських РАГСів.

В одному з київських РАГСів, який знаходиться на ВДНГ, відбулося одруження українських акторів Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару. Пара організувала святкування всього за два дні.

Анастасія одягла білу приталену сукню з голою спиною, а Григорій - сірий костюм з краваткою і чорні туфлі. У день весілля закохані також повінчалися.

"Ми організували все за два дні. Коли нам повідомили, що все-таки є два спільних вихідних, вільних від зйомок, ми вирішили, що відкладати розпис ще на рік (а він був би вже четвертим) більше не хочемо. Увечері напередодні свята у нас не було ні костюма, ні обручок, ні відеографа, нічого і я була впевнена, що ми все скасуємо. Але Гришине "все буде" спрацювало і раптом почали з'являтися люди, які методом неймовірних зусиль зробили все, щоб ця важлива для нас подія все-таки відбулася", - розповіла Цимбалару.

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Зазначимо, Григорій Бакланов - це український актор, який здобув популярність після зйомок у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). У серіалі Бакланов зіграв роль Лаврентія Кайдаша.

Анастасія Цимбалару стала популярною після ролі в серіалі "Папік". Крім того, актриса часто знімається в драматичних серіалах українського виробництва.

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Автор: Діана Могилєвич