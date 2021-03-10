Жизель Олівейра показала новий знімок.

Відома модель Жизель Олівейра опублікувала в Instagram серію жарких фотографій.

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На знімках дівчина позує в чорному роздільному купальнику і панамі. При цьому дівчина лежала на животі, показуючи свої соковиті сідниці.

За кілька годин фото набрало понад 22 тисячі лайків. Фанати в захваті від фігури Жизель.

"Бейба", "Шикарна", "Як же ти круто виглядаєш", - пишуть шанувальники.

Хто така Жизель Олівейра:

Жизель народилася 7 травня 1993 року в місті Таурус, Бразилія

Вона встигла засвітитися як ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 і навіть Moschino

Її активно просуває журнал MAXIM

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Автор: Діана Могилєвич