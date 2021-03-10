Модель показала пікантне фото / instagram.com/giizeleoliveira
Відома модель Жизель Олівейра опублікувала в Instagram серію жарких фотографій.
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На знімках дівчина позує в чорному роздільному купальнику і панамі. При цьому дівчина лежала на животі, показуючи свої соковиті сідниці.
За кілька годин фото набрало понад 22 тисячі лайків. Фанати в захваті від фігури Жизель.
"Бейба", "Шикарна", "Як же ти круто виглядаєш", - пишуть шанувальники.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/giizeleoliveira
Модель показала пікантне фото / instagram.com/giizeleoliveira
Модель показала пікантне фото / instagram.com/giizeleoliveira
Хто така Жизель Олівейра:
- Жизель народилася 7 травня 1993 року в місті Таурус, Бразилія
- Вона встигла засвітитися як ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 і навіть Moschino
- Її активно просуває журнал MAXIM
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