Народний артист України опублікував у себе в блозі зворушливі кадри, зроблені в особняку.

Народний артист України Павло Зібров похвалився фото з сім'єю і показав шанувальникам особняк, де зараз живе. Так, знаменитість у своєму Instagram-блозі опублікував серію знімків з дружиною Мариною і донькою Діаною.

Зібров зазначив, що для нього його будинок - місце сили і відновлення енергії.

"Фото з останніх днів літа. Вперше за півроку до нас прийшов наш друг-фотограф і не зміг не зробити кілька фото для нашого сімейного архіву. Зараз ще більше цінуєш такі моменти і хочеш, щоб вони залишилися в пам'яті якомога довше", - розповів музикант.

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"Попри болючі події і новини, ми намагаємося тримати емоційний баланс, завдячуючи нашим захисникам і захисницям за те, що на час можемо відпочити душею, почитати книгу, приготувати разом сніданок, поспілкуватися. Дуже важливо відновлювати сили, наповнюватися емоціями, щоб якомога далі рухатися тільки вперед до перемоги! Розкажіть, як ви відпочиваєте душею і де ваше місце сили?", - запитав у шанувальників Зібров.

На фото потрапила веранда народного артиста, його розкішний квітковий сад. Також Павло показав фото свого будинку крупним планом.

Нагадаємо, Зібров висловився про мовний скандал Полякової та Єфросиніної.

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