Народний артист України Павло Зібров прокоментував висловлювання Олі Полякової та Маші Єфросиніної про те, що вони не можуть перейти на українську мову в програмі "Взрослые девочки". Зібров упевнений, що обидві знаменитості можуть говорити державною. Детальніше про свою позицію він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.
"Нехай не розповідають казки, що складно. Єфросиніна і Полякова прекрасно говорять... Над ними не будуть насміхатися. Навіть якщо на суржику хтось десь скаже перший раз ... тТк що переходьте і не соромтеся того. Полякова, чуєш мене? Єфросиніна, говори нашою мовою, рідною! Російська зараз не в моді. Все. Зовсім не в моді. І надовго", - висловився Зібров.
Сам же Павло з дитинства говорить українською і практично не переходить на російську.
Нагадаємо, різко негативно поставився до заяви Полякової і Єфросиніної про мову і співак Арсен Мірзоян. Він заявив, що всі повинні були почати говорити державною ще в 2014 році.