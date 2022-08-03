Знаменитості раніше заявляли, що не можуть перевести свою програму "Взрослые девочки" на українську мову, тому що не завжди можуть влучно висловлювати свої емоції.

Народний артист України Павло Зібров прокоментував висловлювання Олі Полякової та Маші Єфросиніної про те, що вони не можуть перейти на українську мову в програмі "Взрослые девочки". Зібров упевнений, що обидві знаменитості можуть говорити державною. Детальніше про свою позицію він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Нехай не розповідають казки, що складно. Єфросиніна і Полякова прекрасно говорять... Над ними не будуть насміхатися. Навіть якщо на суржику хтось десь скаже перший раз ... тТк що переходьте і не соромтеся того. Полякова, чуєш мене? Єфросиніна, говори нашою мовою, рідною! Російська зараз не в моді. Все. Зовсім не в моді. І надовго", - висловився Зібров.

Сам же Павло з дитинства говорить українською і практично не переходить на російську.

Нагадаємо, різко негативно поставився до заяви Полякової і Єфросиніної про мову і співак Арсен Мірзоян. Він заявив, що всі повинні були почати говорити державною ще в 2014 році.

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