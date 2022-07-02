За словами артиста, родичі продовжують телефонувати, але він їх ігнорує.

Народний артист України Павло Зібров розірвав стосунки з усіма родичами з Криму і Росії. За його словами, вони піддалися кремлівській пропаганді і говорити з ними марно.

Про це Зібров розповів в інтерв'ю "Зірковому шляху" на YouTube.

Росіяни продовжують телефонувати співаку, але він їх ігнорує.

"У мене були родичі в Севастополі – більше їх немає. Ми всі Зіброви: Воронезька, Курська області. У мене немає родичів тепер, все. З ними важко розмовляти, марно. Нічим не здивуєш їх", - поділився наболілим українець.

Зібров додав, що не розуміє зірок, які намагаються переконувати близьких і знайомих в тому, що пропагандисти багато років брехали їм про Україну.

"І який сенс? Жодного сенсу немає. Вони там зашорені і нехай варяться в своєму котлі. Розбере і поставить все на місце час", - пояснив свою позицію артист.

Співак зазначив, що розмовляв зі своїми двоюрідними братами і сестрами з Росії, проте вони не повірили йому.

"Вони намагаються мені телефонувати, але я не відповідаю. Що вони мені нормального скажуть? Нічого. Їх покарає Господь. Мільйони людей кажуть, що від них нічого не залежить. Якщо ви мовчите - ви стадо баранів просто", - резюмував Зібров.

Нагадаємо, раніше Зібров випустив пісню "Я так хочу додому". Актуальна композиція присвячена людям, які зараз далеко від свого будинку у зв'язку з масштабним нападом Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: