Композиція отримала назву "Я так хочу додому".

Український артист Павло Зібров випустив пісню "Я так хочу додому". Актуальна композиція присвячена людям, які зараз далеко від свого будинку у зв'язку з масштабним нападом Росії. Кліп опублікований на YouTube-каналі музиканта.

"Ця пісня - крик душі мільйонів українців, які були змушені через війну покинути свої домівки і мріють осягнути своїх рідних домівки, там де все нам знайоме, де ми завжди потрібні", - сказав.

"Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти,

розписалися кров‘ю ви на кожному метрі,

Наші душі сповиті в чорно-білі альбоми,

Хай дороги розбиті, але треба додому", - заспівав Павло Зібров.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров потрапив у скандал: його звинуватили у "виступі на весіллі багатіїв " під час війни. Він виправдався - каже, що це не він, а шоу двійників.

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