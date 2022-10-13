На жаль, після повномасштабного вторгнення багато акторів серіалу стали на бік кровожерливої війни.

Багато акторів серіалу "Свати" після 24 лютого підтримали Росію і її кровожерну політику. Зірка серіалу Анна Кошмал, яка у своїх соцмережах транслює правду про звірства окупантів в Україні розповіла, що практично ніхто з екс-колег не дзвонив їй зі словами підтримки. Однак звинувачень у підтримці "фашизму" на її адресу було достатньо.

Федір Добронравов

Відомий актор, який зіграв роль Івана Будька, довго не висловлював свою позицію. Однак у червні цього року він відвідав госпіталь, де лежали поранені окупанти. Він поспілкувався з ними, підтримав їх і підкреслив, що все неодмінно буде добре.

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Зазначимо, у 2017 році СБУ заборонила Добронравову відвідувати Україну терміном на три роки. Тоді заборона була пов'язана з підтримкою актором анексії Криму.

Тетяна Кравченко

Серіальна дружина Івана Будька Валентина, роль якої виконала донеччанка Тетяна Кравченко, також зайняла проросійську позицію. Так, один з режисерів серіалу "Свати" Едуард Радзюкевич в коментарі росЗМІ розповів, що йому відома позиція Тетяни Кравченко щодо війни в Україні. За його словами, актриса, яка народилася в Донецьку, не може спокійно спостерігати за тим, як "її рідна країна перетворюється на фашистську державу".

Олеся Железняк

Актриса зіграла роль Лариси Буханкіної в культовому серіалі. Нещодавно був день народження Путіна, в який вона опублікувала відеопривітання з хвалебними одами на адресу російського президента.

"Я вас дуже люблю! Я захоплююся вами! Я захоплююся тим, як ви тримаєте удар. Я захоплююся тим, що у мене і у нашої країни такий президент", - сказала Железняк на відео.

На цей ролик відреагувала Анна Кошмал. Зірку українських серіалів така позиція екс-колеги шокувала.

"Зупиніть землю, я зійду! Леся! Я не можу в це повірити! Твій президент - кровожерливий вбивця і брехун. Це просто жестях, бл*ха", - написала Анна, яка в серіалі виконала роль Євгенії Ковальової.

Інна Корольова

Не дарма кажуть, що яблуко від яблуні недалеко падає. Серіальна "дочка" Валентини та Івана Будько Марія, яку зіграла Інна Корольова, також підтримала вбивчий режим Путіна. Вона писала Анні Кошмал в Instagram у відповідь на її пост про Железняк.

"Ти президента, випадково, не поплутала?" - написала Корольова.

Також в день народження Путіна Корольова висловила йому подяку і написала, що в РФ він нібито всім громадянам країни і гостям "дозволяє говорити і жити".

Які актори "Сватів" підтримали Україну

Як зізналася Анна Кошмал, після 24 лютого їй писали всього двоє колишніх колег, які висловилися на підтримку.

"Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрійко Бірін – мій наречений "сватівський". Вони з дружиною з першого дня мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А всі інші мовчать", - говорила у себе в блозі Кошмал.

Нагадаємо, зірка "Свтов" Олександр Феклістов зізнався, що відчуває сором і ганьбу за дії, які здійснює зараз Росія в Україні. У серіалі він зіграв роль Олександра Берковича.

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