Чоловік визнав свою провину.

Американський актор Девін Ретрей, який відомий за роллю старшого брата База в фільмі "Сам удома", визнав себе винним у скоєнні домашнього насилля і уникнув тюремного покарання. Про це пише видання Daily Mail.

Відомо, що в Оклахомі завершився судовий процес над актором, який розпочався ще у 2021 році. Тоді його дівчина написала заяву до правоохоронних органів зі скаргою, що Девін у нетверезому стані її штовхав, бив кулаками та навіть намагався задушити.

"Жертві було важко дихати, коли її душили і коли рука обвинуваченого затуляла їй рота. А Девін говорив в той момент: "Ось як ти помреш", - зазначалося у свідченнях.

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Тоді чоловіка заарештували, а згодом відпустили на волю, заплативши заставу у 25 тисяч доларів (це приблизно 962 тисячі гривень). Пара після інциденту завершила свої стосунки.

Та днями чоловік визнав себе винним за двома пунктами звинувачення і таким чином уникнув ув'язнення. Він засуджений до трьох років умовно. Суддя зобов'язав Девіна пройти спеціальну програму та зробити обстеження на вживання наркотиків і алкоголю. Ретрей також має сплатити судові витрати жертви та більше ніколи не наближатися до неї.

Нагадаємо, нещодавно актора фільму "Пірати Карибського моря" заарештували. Його теж звинуватили у домашньому насиллі.

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