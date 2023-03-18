Знаменитий американський актор Маколей Калкін, який в 9 років вперше знявся у великому кіно і отримав світову популярність, вдруге став батьком. Його дружина Бренда Сонг, з якою Калкін разом з 2017 року, подарувала партнеру сина.
Поповнення сталося перед Різдвом, повідомляє видання US Weekly. Зірковий батько приховував це від преси і шанувальників більше двох місяців. Відомо, що сина назвали Карсоном.
"Сонг зосереджена на тому, щоб бути хорошою мамою і приділяти дітям всю свою увагу. У неї є хороша підтримка. Вони з Маколеєм дійсно турботливі батьки", - цитує видання джерело, наближене до зіркового сімейства.
Історія кохання Калкіна і Сонг
Актор познайомився з американською моделлю понад шість років тому. У 2017 році у них зав'язалися стосунки. У 2021 році на світ з'явився їхній первісток - син Дакота Сонг Калкін. Хлопчика назвали жіночим ім'ям на честь сестри Маколея, яку збила машина.
Саме народження дитини стало причиною того, що Бренда і Маколей офіційно побралися, адже до цього 4 роки вони прожили в цивільному шлюбі.
Нагадаємо, Маколей Калкін зніме документальний серіал про свою кризу середнього віку.