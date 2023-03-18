Маколей Калкін, який прославився завдяки легендарній різдвяній комедії, приховував народження ще однієї дитини.

Знаменитий американський актор Маколей Калкін, який в 9 років вперше знявся у великому кіно і отримав світову популярність, вдруге став батьком. Його дружина Бренда Сонг, з якою Калкін разом з 2017 року, подарувала партнеру сина.

Поповнення сталося перед Різдвом, повідомляє видання US Weekly. Зірковий батько приховував це від преси і шанувальників більше двох місяців. Відомо, що сина назвали Карсоном.

"Сонг зосереджена на тому, щоб бути хорошою мамою і приділяти дітям всю свою увагу. У неї є хороша підтримка. Вони з Маколеєм дійсно турботливі батьки", - цитує видання джерело, наближене до зіркового сімейства.

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Історія кохання Калкіна і Сонг

Актор познайомився з американською моделлю понад шість років тому. У 2017 році у них зав'язалися стосунки. У 2021 році на світ з'явився їхній первісток - син Дакота Сонг Калкін. Хлопчика назвали жіночим ім'ям на честь сестри Маколея, яку збила машина.

Саме народження дитини стало причиною того, що Бренда і Маколей офіційно побралися, адже до цього 4 роки вони прожили в цивільному шлюбі.

Нагадаємо, Маколей Калкін зніме документальний серіал про свою кризу середнього віку.

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