Телеведучий відвідав Авдіївку та не приховує, що йому було страшно.

Відомий український телеведучий Андрій Бєдняков з'їздив у Донецьку область. Там він проїхав через "пекло" на передовій та не приховує, що сильно злякався.

Так, ютубер Денис Христов, який займається волонтерством та евакуює людей з "гарячих точок", показав фото з Бєдняковим та розповів про їхню спільну поїздку:

"Є різниця між піаром та бажанням допомогти. Кожен допомогає як може, але не кожен може проїхати через пекло на передовій. Андрію, ти гідно тримався! Ми знаходилися там кілька годин, а тепер уявіть що відчуває наш народ, який майже 8 місяців живе по підвалах під регулярними обстрілами окупантів. Люди повинні почути їхні історії!".

Відео дня

У коментарях Бєдняков не став вихвалятися своєю сміливістю. Він чесно зізнався, що йому було страшно.

"Та я обіср*вся!!!", - написав телеведучий.

На своїй сторінці в Instagram він також показав щемливо фото з хлопчиком. Бєдняков поїхав до Авдіївки, де зустрівся з дітьми.

"Сьогодні ці два бадьорі пацана з Маріуполя та Авдіївки будуть вболівати за свій клуб з Донецька! Їх всіх об’єднує одне: Україна", - написав телеведучий.

Андрій Бєдняков та його позиція щодо війни РФ проти України

Телеведучий засуджує путінську агресію з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У його рідному Маріуполі навесні померла його матір. Ведучий не зміг навіть попрощатися з нею, оскільки жінка померла в повністю заблокованому окупантами місті.

Нещодавно Бєдняков розповів, навіщо їздив до РФ після 2014 року. Він зазначив, що йому дуже за це соромно. 10 жовтня ведучий розповів, що росіяни закидали його гнівними повідомленнями.

Вас також можуть зацікавити новини: