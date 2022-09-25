Бєдняков приїхав до дочки всього на кілька годин.

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який веде інформаційну війну і виступає на благодійних концертах на підтримку України, вперше за довгий час побачив дочку.

Так, шоумен приїхав до Ксенії в день її народження. Дівчинка, побачивши тата, не змогла стримати емоцій.

"Найголовніший подарунок для Ксенії - це був тато. Всього на кілька годин. Потім Андрію потрібно було летіти в Нью-Йорк вести благодійний захід, а потім одразу в Україну, але це був найкращий подарунок. Ксенія сказала, що тато краще навіть триповерхової хатинки для ляльок", - підписала фото дружина Бєднякова - Настя Коротка.

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Зазначимо, Андрій Бєдняков одружений на телеведучій Насті Короткій, з якою разом вів програму "Орел і Решка". У 2015 році у пари народилася дочка Ксенія.

Нагадаємо, раніше Бєдняков показав, як у центрі окупованого Маріуполя голосно співають гімн України.

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