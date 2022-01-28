Петрожицька зізналася - була впевнена, що ці звання вже давно скасували.

Українська актриса Дар'я Петрожицька, яка стала відома багатьом українцям після головної ролі в серіалі "Папік", розповіла як сприйняла новину про присудження їй звання "Заслуженої артистки України".

Про це Петрожицька розповіла в інтерв'ю КП. Актриса згадала, що першим її привітав ведучий Юрій Горбунов.

"Він відправив скріншот сайту, де публікують укази, і написав: "Вітаю!" Потім Андрій Яковлєв написав. І я почала сміятися. А далі всі стали кидати посилання на указ. Моя перша реакція була: за що?", - зізналася актриса.

Читайте такожЗірка" Папіка " Дар'я Петрожицька вперше показала свого коханогоПетрожицька була впевнена, що ці звання вже давно скасували.

"Я завжди пишалася, коли говорила, що мій тато - заслужений артист України. Але коли про мене таке говорять, мені дуже дивно. Я зараз завжди сміюся, коли мене представляють як заслужену артистку України. Мені ніяково. Це приємно, але, здається, ніби я несу дуже велику відповідальність, - розповіла зірка.

Дар'я також пожартувала, що іноді переживає через те, що її "дуже багато" і це може глядачеві набриднути. На питання, чи хотіла б вона отримати звання "Народної артистки України", актриса відповіла, що не знає.

"Уявіть, народний артист України Станіслав Боклан і народна ... я. Ну це дивно. У нас акторів знають тільки ті люди, які дивляться серіали або фільми. Якщо назвати акторів України, яких точно всі знають, - це Станіслав Боклан та Ольга Сумська. Я з заслуженою не можу поки звикнутися, але щиро намагаюся відповідати", - додала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на честь Дня кіно роздав нагороди українським акторам за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Так, 30-річна актриса Дар'я Петрожицька отримала звання Заслуженої артистки України. Також до списку потрапили Ольга Сумська (Орден княгині Ольги 3 ступеня), Юрій Горбунов (орден "За заслуги" 3 ступеня), Станіслав Боклан (орден "За заслуги" 3 ступеня).

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