Скоро на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра гумористичного серіалу-провокації "Дикі".

Серіал "Дикі" - це кіноальманах, який складається з життєвих замальовок на популярні суспільні теми. Творцем серіалу стала Студія "Квартал 95", у головних ролях – Руслан Ханумак, Ельдар Кабіров та Дар’я Петрожицька.

Окрім того, Руслан Ханумак виступив режисером та одним із сценаристів "Диких". Говорить, що серіал знімали три роки і за цей час написали понад 100 історій.

"Це серіал-альманах, історії, які не пов'язані між собою. За три роки ми вигадали понад 100 абсолютно різних історій, близько 80 персонажів. Цей проект є унікальним для українського телебачення. Але я впевнений, що глядач готовий до "Диких" - до такого повороту подій та зухвалого сценарію", - розповів Руслан Ханумак.

Кожна історія "Диких" має своє завершення, незвичне та непередбачуване. Задля того, аби передати момент, актори йшли на кардинальну зміну зовнішності та вдавалися до гастрономічних експериментів. Дар’я Петрожицька розповіла, що в одній із історій актори навіть їли землю.

Читайте такожКіану Рівз зніметься в серіалі про маніяка: що відомо"Дикі" - це щось нове для українського телебачення. Серіал з присмаком виклику, і це мені подобається. Насправді моя мама дуже чекає на цей кіноальманах, я їй розповіла історію, де я їла землю. У мене вперше так багато персонажів, що я в них навіть трохи заплуталась і не знаю, який мені подобається найбільше. Мене побачать у різних образах: від безпритульної жінки до принцеси. Але кожна роль – дуже крута", - поділилась Дар’я Петрожицька.

В епізодичних ролях кіноальманаху з’являться Михайло Кукуюк, Арам Арзуманян, Позитив, Ніна Антонова та інші.

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