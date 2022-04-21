У мережі вже не перший день обговорюють обличчя Марченко.

Нещодавно телеведуча Оксана Марченко звернулася до світових лідерів і не тільки з проханням посприяти звільненню її чоловіка, нардепа Віктора Медведчука, якого 12 квітня затримала СБУ.

Але користувачі мережі більше звернули увагу на зовнішність Марченко, яка за останні роки дуже змінилася. Більш того, експерти стверджують, що телеведуча вдавалася до пластичних операцій, а фоловери відзначають, що вона зловживає пластикою і має гірший вигляд, ніж раніше.

Українська актриса Інна Приходько також відреагувала на "нову" зовнішність Марченко і зняла ролик, в якому висміяла міміку телеведучої.

"Пластична спецоперація. Ви просили - я зробила", - підписала ролик Приходько.

Нагадаємо, раніше Інна Приходько зобразила Оксану Марченко на прес-конференції і розсмішила мережу.

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