Анна Кошмал занесла Добронравова в особистий "чорний список".

Російський актор Федір Добронравов, який підтримує війну в Україні, відреагував на "чорний список" своєї серіальної внучки в "Сватах", української актриси Анни Кошмал.

Раніше Кошмал заявила, що більше не хоче зніматися з акторами, що підтримують агресію Путіна. Так, реакцію Добронравова на цю заяву актриси опублікувало російське видання FBM.ru.

"Чую вперше. Взагалі нічого не знаю", - сказав Добронравов.

Однак видання стверджує, що по голосу Федора було зрозуміло, що йому було неприємне це питання.

Відзначимо, в особистий "чорний список" Кошмал занесла не тільки Добронравова, а й Інну Корольову, і Тетяну Кравченко. Обидві актриси підтримують геноцид українського народу.

Більше того, Королева заявила, що Кошмал потрібно звернутися за психологічною допомогою, а Валюха зі "Сватів" і зовсім назвала актрису підлою людиною.

Вас також можуть зацікавити новини: