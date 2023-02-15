Анна Саліванчук минулого тижня впала, зламала ніс, а також отримала струс мозку.

Актриса серіалів "Свати" і "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук перенесла операцію після падіння зі сходів. Про це вона написала в Instagram-блозі, іронічно підписавши відео з палати: "З Днем святого Валентина мене".

Після операції Саліванчук повторно вийшла на зв'язок з фанатами і уточнила, що на цьому її лікування не закінчується.

"Дякую всім, хто переживає за мене. Моя мініоперація пройшла, скоро буду як нова копійка. Ніс буде ще красивіше, ніж був, поставили на місце", - додала Анна.

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Що сталося з Анною Саліванчук

Минулого тижня українська зірка повідомила, що впала зі сходів. Це сталося в школі, коли вона приходила забирати дитину. У цей момент була повітряна тривога, тому діти були в укритті.

Анна піднялася нагору, щоб забрати речі, де на слизьких сходинках впала і сильно вдарилася носом. Як розповіла Саліванчук в інтерв'ю "Сніданку з 1+1", вона не відразу змогла отримати медичну допомогу, а в лікарні, куди вона звернулася, їй взагалі сказали, що допомогли їй під час повітряної тривоги тільки з однієї причини - впізнали актрису.

Зараз зірка проходить етап реабілітації, регулярно розповідаючи в блозі про свій стан.

Нагадаємо, раніше Саліванчук назвала конкуренток у кіно.

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