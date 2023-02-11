Анна Саліванчук зламала ніс і отримала струс мозку.

Зірка "Сватів" Анна Саліванчук шокувала фанатів. Актриса показала понівечене обличчя і зі сльозами розповіла про те, що з нею сталося.

"У мене своє горе. Зараз сиджу в лікарні і чекаю на рентген. Такою я ще не була ніколи", - написала Саліванчук в Stories.

Після цього вона показала себе на відео. У зірки сильно набрякло обличчя, а носі з'явилася моторошна рана. Актриса розповіла, що вона хотіла забрати свого сина зі школи, а по дорозі послизнулася і впала обличчям на сходинку. В результаті у неї перелом носа.

Відео дня

Саліванчук не приховувала емоцій. Вона плакала і не могла заспокоїтися. Зірку запросили на ефір 1+1, але тепер вона не зможе з'явитися перед камерами з таким обличчям. Крім перелому, у неї струс мозку.

За словами актриси, їй прописали гормональні уколи, але вона відмовилася від такого лікування. Саліванчук боїться набрати зайву вагу, а тому вирішила боротися з набряками без уколів.

Вранці зірка показала, який вона має вигляд після сну. Виявилося, набряк сходить, Саліванчук вже не така понівечена.

Нагадаємо, раніше Саліванчук назвала конкуренток у кіно.

Вас також можуть зацікавити новини: