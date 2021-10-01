19-річний блогер і троє його пасажирів померли на місці аварії.

Помер зірка TikTok Габріель Салазар. Йому було 19 років.

За заявою правоохоронців, молодий житель Сан-Антоніо, штат Техас, загинув в автокатастрофі близько 1:25 ранку в неділю, 26 вересня (за місцевим часом), під час поліцейської погоні, пише People.

Салазар їхав за кермом Chevrolet Camaro 2014 року випуску по шосе US 83. Його намагалася зупинити поліція, проте блогер на вимогу не відреагував, а потім з'їхав в канаву, врізався в кілька дерев, після чого автомобіль перекинувся і загорівся.

Салазар, а також троє пасажирів - 41-річний Хосе Луїс Хіменес-Мора, 23-річний Хосе Моліна-Лара і 36-річний Серхіо Еспіноза-Флорес - загинули.

Габріель Салазар вів TikTok-сторінку під ніком @gabenotbabe, на яку були підписані понад 2,2 мільйона людей, а також Instagram-аккаунт з 807 тисячами підписників.

Свій останній пост в Instagram блогер виклав у суботу. На фото Салазар позує з автомобілем.

Рідні тіктокера на краудфандинговій платформі GoFundMe, де відкрили збір коштів на похорон, написали, що не хочуть вдаватися в подробиці аварії, тому що їм важко навіть говорити про подію. Зараз зібрано вже понад 38 тисяч доларів.

Раніше 23-річна блогерка Кубра Доган з Туреччини загинула при зйомці нового ролика для TikTok. А популярна американська TikTok-блогерка Дажарія Квінт Нойес Шаффер, відома під ніком Dee, повісилася у 18 років.

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Автор: Катерина Комолова