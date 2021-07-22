Таємничий покупець придбав всі права на "цифрову любов" Марти Рентел за 250 тисяч доларів.

21-річна зірка TikTok з Польщі Марта Рентел стала першою у світі людиною, яка продала свою "віртуальну любов" у вигляді невзаємозамінного токена (NFT).

Про це повідомляє The Sun.

Він являє собою сертифікат унікальності цифрового об'єкта і підтверджує право володіння ним.

Таємничий покупець придбав всі права на "цифрову любов" Марти за 250 тисяч доларів. Любов блондинки існує виключно онлайн, тому ніякої фізичної близькості покупець не отримає.

Однак після угоди блогерка заявила, що згодна пообідати із загадковим шанувальником в реальності, але тільки, якщо він розкриє свою особистість.

"Фізична любов, платонічна любов і цифрова любов можуть відрізнятися, але кожна з них реальна - так само, як і всі наші думки і почуття... Цифрове - значить вічне. Адже все, що зацифроване, залишиться з нами до кінця світу - фотографії, фільми, спогади... Все", - заявила полька.

Невзаємозамінний токен (NFT, non-fungible token) - вид криптографічних токенів, кожен екземпляр яких унікальний і не може бути обмінений або заміщений іншим аналогічним токеном.

NFT являє собою сертифікат унікальності цифрового об'єкта - цифровий криптографічний сертифікат, який підтверджує право на володіння цифровим активом (цифровим артефактом, файлом). NFT не перешкоджає копіюванню цифрового артефакту, він тільки закріплює право володіння оригінальним екземпляром цифрового артефакту.

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Автор: Денис Прядко