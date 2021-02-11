У Дажарії Квінт Нойес Шаффер було в TikTok понад 1,6 мільйона підписників.

Популярна американська TikTok-блогерка Дажарія Квінт Нойес Шаффер, відома під ніком Dee, повісилася у 18 років.

В одній тільки соцмережі TikTok у неї було понад 1,6 мільйона передплатників. Дажарія також вела блоги в Instagram і на YouTube.

"Вона була моїм маленьким найкращим другом, і я ні в якому разі не був готовий поховати свою дитину. Вона була така щаслива і завжди раділа, коли я повертався додому. Я тільки хотів би, щоб вона розповіла мені про свій стрес і думки про самогубство. Ми могли б разом з цим впоратися", - написав її батько Рахім Алла.

За попередніми даними, дівчина боролася з психічним розладом.

Як пише видання People, дівчина, яка разом з сім'єю жила в місті Батон-Руж (штат Луїзіана), опублікувала свій останній пост, в якому вона танцює під пісню співачки Кері Хілсон.

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Автор: УНІАН