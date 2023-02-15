Туди телеведуча з родиною поїхала після повномасштабного вторгнення.

Телеведуча і кореспондентка ТСН Лідія Таран після повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом зі своєю дочкою Василиною виїхала до Франції. Після цього знаменитість на певний час приїжджала в Україну, проте не залишилася тут, оскільки її квартира в Києві пошкоджена.

Лідія з дочкою живе в невеликому місті Нансі. Зараз в інтерв'ю виданню "Comments.ua" Таран розповіла про особливості життя у Франції, а також про труднощі, які там виникають:

"Щоб дістатися до навчання або роботи, потрібна електричка. А коли французи виходять на страйки, відстоюючи свої зарплати і право на пенсію – це проблематично, тому що зупиняються всі потяги. У нас, в Україні, під час війни так не зупиняються потяги, як тут зупиняють їхні люди, які вимагають для себе кращих умов роботи".

Враховуючи те, в яких умовах живуть багато українців за кордоном, Лідія вважає, що їхнє життя з дочкою досить комфортне. Звичайно, перебуваючи там, їх часто накриває туга за рідною країною і за близькими людьми.

Нещодавно до Таран приїхала мама Марія Гаврилівна. У такій жіночій компанії вони відвідали популярні туристичні локації Парижа.

"Як багато жінок її покоління, мама мріяла побувати в Парижі, тому після Нового року ми втрьох сіли на поїзд і вирушили в невелику подорож. Заради мами, не заради себе. Після свят вона негайно зажадала повертати її додому, на дачу. Умовити її залишитися на довше нам не вдалося, тому що в гостях добре, а вдома краще", - розповіла Лідія Таран.

Нагадаємо, Лідія Таран вперше показала брата-бійця ВСУ.

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