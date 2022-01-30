Актриса опублікувала архівне фото, зроблене під час її останнього візиту до Києва.

Канадська актриса українського походження Кетрін Винник, відома за своєю роллю Лагерти в канадському серіалі "Вікінги", підтримала Україну.

Відповідний пост вона опублікувала у своєму Instagram.

У соціальній мережі 44-річна актриса виклала фото, яке було зроблено під час її останнього літнього візиту до Києва. На ньому "серіальна Лагерта" сфотографована на тлі монумента "Батьківщина-мати".

"Я за Батьківщину, Україну", - підписала знімок Винник.

Актриса не вказала ніякого контексту, проте варто відзначити, що вона вирішила опублікувати фото на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше стався скандал через неприємний епізод в новому сезоні серіалу "Емілі в Парижі". Українку там показали дурнуватою злодійкою, що не сподобалося багатьом глядачам.

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