Над серіалом працюватиме продюсер "Зоряного шляху" і творці інших культових історій.

Відомий сервіс Apple TV+ випустить новий серіал. Цього разу новинка порадує фанатів всесвіту Годзілли, адже серіал буде саме про цього легендарного монстра.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Apple.

Так, сервіс замовив новий оригінальний ігровий серіал з франшизи Legendary's Monsterverse.

"Після громоподібної битви між Годзіллою і Титанами, яка зрівняла з землею Сан-Франциско, в умовах шокуючої нової реальності, де існують монстри, серіал покаже подорож однієї сім'ї. Люди спробують розкрити секрети й спадщину, що зв'язує їх з секретною організацією", - зазначено в повідомленні.

Серіал буде продюсувати компанія Legendary Television, а виконавчими продюсерами стануть співавтори Кріс Блек ("Зоряний шлях: Ентерпрайз", "Ізгой"), який також виступить в якості шоураннера, і Метт Фрекшн ("Соколине око").

Читайте такожЗ'явився трейлер серіалу "Ми прогоріли" з Джаредом ЛетоНовий серіал буде частиною історії про Всесвіт Годзілли, яка була запущена у 2014 році. Хто з відомих акторів візьме участь у зйомках і коли глядачі зможуть побачити перші серії історії про легендарного монстра - поки що тримається в таємниці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Netflix заговорили про створення цілого Всесвіту за мотивами "Гри в кальмара".

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